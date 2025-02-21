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Общество

Отмена НДС на импорт сырья для ювелиров. ГНС ожидает рост прибыли и производства

«Кыргызским ювелирам больше не придется платить НДС на металлосодержащие руды, концентраты, сплавы и аффинированные металлы, импортируемые в страну и используемые для производства ювелирных изделий. Это ключевое новшество для ювелирной отрасли зафиксировали в Законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере налогообложения», подписанном президентом Садыром Жапаровым 12 февраля 2025 года», — заявил глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов.

Он отметил, что это последовательная цепочка.

«Отмена НДС на импорт сырья — стимул для ювелирной отрасли. Любой стимул — это развитие бизнеса, развитие бизнеса — это рост прибыли, уменьшение теневого сектора, потому что нет смысла покупать сырье на черном рынке, увеличение рабочих мест. А в итоге — больше налогов в казну», — сказал глава ГНС.

Кроме того, отмену НДС на ввозимое сырье для изготовления ювелирной продукции можно рассматривать как поддержку местного производителя.

Алмамбет Шыкмаматов

«Ювелирная отрасль — одна из перспективных сфер экономики. Отмена НДС на импорт сырья автоматически снижает затраты на его покупку и позволяет бизнесменам перераспределить средства на другие нужды, — считает он.

По словам председателя Налоговой службы, ожидается, что отмена НДС для ювелиров повлияет на развитие отрасли сразу по всем направлениям.

Он выделил три ключевых момента:

  • Отмена НДС должна сказаться на снижении себестоимости местных ювелирных изделий. Это сделает их более конкурентными как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
  • Снизится уровень теневой экономики. Легальные каналы поставок сырья станут доступнее и привлекательнее по цене.
  • Сокращение затрат на сырье улучшит финансовые показатели отечественных производителей, увеличивая их прибыль, стимулируя расширение производства, повышение качества продукции и внедрение новых технологий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320624/
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