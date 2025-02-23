Разлучили на границе. Как молодая пара из Кыргызстана добиралась до Америки

Айнура и ее муж Азамат дважды пытались въехать в Америку через Мексику. Первая попытка не увенчалась успехом, а вторая разлучила супругов прямо на границе — Айнуру в Америку пустили, а ее муж уже 1,5 года находится в иммиграционной тюрьме. Но пара надежду не теряет, успела за это время получить убежище и все еще верит в свою «американскую мечту».

Айнура вышла замуж в 2012 году. Они с мужем всегда мечтали уехать жить в Америку и последующие 10 лет ежегодно участвовали в розыгрыше Green card, но получить заветный «пропуск» в Штаты им не удавалось.

Америка, Москва и снова Америка

В 2018 году молодая семья предприняла первую попытку иммигрировать в Штаты, взяв двоих детей, которым на тот момент было 2 и 3 года, они полетели в Европу, предварительно получив шенгенскую визу. Из Бельгии они вылетели в Мексику, но в страну их не пустили, посадив на обратный рейс. Семья вернулась на родину.

Вскоре после возвращения в Кыргызстан было решено ехать на заработки в Москву, поскольку часть денег на дорогу в Америку были взяты в долг и их нужно было возвращать.

В Москве супруги вместе с двумя детьми прожили пять лет. При этом мечта уехать в Америку не была забыта, молодые люди продолжали заполнять документы для выигрыша Green card и искать другие возможности. Так, в мае 2023 года у них состоялось собеседование в посольстве США в КР для получения туристической визы, но они получили отказ.

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«В 2021 году моя сестра с мужем уехали в Америку, выиграв Green card. В 2018-м мы, когда собрались в США, то ехали в никуда, у нас никого там не было. Поэтому после того, как туда переехала моя сестра, мы решили поехать к ним, сдали документы на визу. В 2023 году в феврале мои родители получили туристическую визу в Штаты, а у нас интервью в посольстве было назначено на май 2023 года. Мы приехали из Москвы на это интервью, но в итоге нам было отказано в визе. Уже наступило лето, и мы решили остаться в Кыргызстане, отдохнуть с семьей. Мы пробыли в Кыргызстане месяц, я планировала вернуться в Москву, но муж неожиданно решил, что мы должны лететь в Америку. Он сказал, что почитал всю информацию, что люди въезжают через Мексику без проблем и что нам нужно ехать сейчас, пока есть этот коридор. На тот момент в Москве уже появились сложности у мигрантов из-за войны с Украиной, упал курс рубля и работать в России становилось невыгодно. И слова мужа о том, что нужно ехать в Америку сейчас, меня убедили. На переезд четверых человек — мужа, меня и двоих детей — нам необходимо было 30-35 тысяч долларов. И мы решили, что сначала мы поедем с мужем, а когда мы уже устроимся, к нам приедет свекровь с нашими детьми. Мы купили билеты на конец июля и стали готовиться, но не стали об этом никому говорить, потому что боялись, что может не получиться, как в первый раз», — вспоминает Айнура.

Сложности у пары начались еще в Кыргызстане — Азамат повредил спину, но времени лечиться у него не было, долгий перелет должен был состояться уже через два дня, а потом еще долгий путь по суше.

В июле 2023 года супружеская чета отправилась в Стамбул (Турция), оттуда — в Барселону (Испания), а далее — в Манагуа (Никарагуа).

Леса, автоматы и поборы

«У нас с собой было около килограмма курута, в рюкзаке мужа. И тут в Никарагуа на паспортном контроле мужа остановили, начали снимать рюкзак, достали курут, стали заполнять какие-то бумаги. Муж пытался объяснить, что это еда, наш национальный продукт. Они подумали, что это наркотики. Я испугалась, что нас могут не впустить, но в итоге мы заплатили штраф около $35. Дальше нам нужно было двигаться на сухопутном транспорте», — рассказала Айнура.

«Нашу группу встретил кыргыз байке, посадил в машину и мы ехали без остановок по 10 часов. В группе было 7 человек — мы с мужем, девушка с двумя детьми и двое парней. Останавливали машину только, чтобы сходить в туалет. Мы ехали через Никарагуа, Гватемалу, Гондурас. Никто не заставлял нас ходить по джунглям или банановым полям, как нас пугали до этого, мы не переплывали через реки или моря, все страны мы поехали на машине. В основном мы из окна видели только леса, потому что в основном ехали по дебрям, видели людей с автоматами, но нас никто не проверял, потому что при каждой остановке с нас брали деньги. Потом пересадили в большой автобус, где были другие группы людей, в основном латиноамериканцы. Непонятно, сколько и куда мы ехали, у нас уже не было желания ни пить, ни есть, ни сходить в туалет, просто хотелось быстрее доехать. Наконец нас довезли до отеля, где мы жили три дня. Оттуда, купив билеты на автобус, мы поехали в Мехико. По дороге автобус останавливали 7 раз, потому что все знали — в нем мигранты, которые едут в Америку. Нам сказали, что каждый раз мы должны платить по 500 песо», — рассказала кыргызстанка.

Так спустя 10 дней семья из Кыргызстана наконец добралась до Мексики, но быстро перейти границу с Америкой, конечно, невозможно. Супруги месяц жили в Мексике и каждый день пытались поймать удачу за хвост с помощью сервиса CBP One. Через месяц фортуна им все же улыбнулась и они получили пропуск через границу с помощью сервиса CBP One.

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«7 сентября 2023 года мы должны были быть на месте. Из Мехико ехать в приграничную зону было далеко, мы решили лететь и купили билеты. Мексика — очень бедная и очень коррумпированная страна. На каждом контроле с нас требовали по 5000 песо, это около $300. Мы прибыли в Рейносу, также там отдали по 5 тысяч песо, как такового паспортного контроля не было, мужчина просто выборочно вызывал ожидавших и пропускал. Так мы прошли контроль и поехали в отель, где находились четверо суток. Все это время у мужа продолжает болеть спина, я ему то таблетки давала, то уколы делала. Мы ждали 7 сентября, чтобы отправиться на границу с США», — отметила Айнура.

«Добро пожаловать в Америку!»

Наконец оказавшись на границе Мексики и Америки кыргызстанцы сдали все требуемые документы и анализы, а дальше стали ждать. Почти после 7 часов ожидания их наконец вызвали из очереди и не ожидающие никакого подвоха супруги направились к офицерам, которые заявили, что Айнура может идти дальше, а ее муж должен остаться с ними.

«Представляете мой шок? Мы проделали такой большой путь и вот уже на границе нас разделяют! Я начала расспрашивать в чем дело, мне сказали, что это нужно для уточнения какой-то информации. Муж отдает мне все свои наличные деньги и говорит, чтобы я остановилась в ближайшем отеле и ждала его звонка. Он сказал, что через три дня, если от него не будет вестей, я должна ехать дальше. Я сижу там и не знаю, что делать. Ко мне подошел офицер и сказал: выйдя за дверь, я уже окажусь на территории Америки, что недалеко есть станция и я могу сесть на автобус и доехать до аэропорта. Я ночь не спала, у меня голова разрывалась от мыслей. Я не знала, как поступить. В 2011 году мой муж, когда мы еще не были женаты, был в Америке по программе Work&Travel. Я подумала, что может он тогда что-то нарушил и сейчас при проверке это выявили? Я выхожу из здания, там был пост, мне сказали: «Добро пожаловать в Америку!» Я же шла к остановке и плакала, потому что не знала, что мне делать», — вспоминает кыргызстанка.

С тех пор, с 7 сентября 2023 года, Айнура не виделась с мужем. Они разговаривают только по телефону и видеосвязи. Айнура уже давно находится в Чикаго рядом со своей сестрой, работает и параллельно борется за освобождение мужа из иммиграционной тюрьмы. Причины задержания семья так и не выяснила, и за эти 1,5 года ей пришлось пройти через много трудностей, но в итоге удалось добиться получения политического убежища.

Азамат рассказал супруге, что в иммиграционной тюрьме много выходцев из СНГ, кого-то депортируют, кого-то пропускают. Но для того, чтобы человека пустили в Америку, нужно пройти интервью. Нужно защитить свой кейс, объяснить причину своего приезда и рассказать, почему просишь политического убежища.

«Муж прошел интервью еще в октябре 2023 года. Ему назначили суд на 13 декабря 2023 года. Но за три месяца подготовиться к суду в чужой стране сложно, я на тот момент только устроилась на работу и мне нужно было платить адвокату мужа. В общем суд мы проиграли. Я наняла другого адвоката, она подала апелляцию и только через пять месяцев вышестоящая инстанция принимает решение, что у моего мужа действительно не было времени подготовиться к тому первому суду. Это все происходит уже в 2024 году. Под залог мужа тоже не отпускают, потому что, как оказалось, тем, кто проходил через CBP One, не дают такого права. Через три месяца после одобрения нашей апелляции прошли предварительные слушания, это было в августе 2024 года. В ноябре и декабре прошел основной суд. Прокурор задавал много вопросов о жизни в СНГ, Кыргызстане в частности, что происходит в этих странах, есть ли клановое правление, коррупция и так далее. 23 декабря 2024 года нам одобрили политубежище, мы выиграли суд», — рассказала Айнура.

Азамата не отпустили из зала суда сразу же, ему нужно было подождать 30 дней, в течение которых стороны могут обжаловать решение. Хотя все сроки давно истекли, кыргызстанец все еще находится в тюрьме, супруги не знают, обжаловала ли прокуратура решение суда, или заминка связана с ужесточением иммиграционной политики в США. Кыргызстанцам не удается получить никакой четкой информации.

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И хотя семья Азамата и Айнуры получила политическое убежище, отец семейства все еще находится в иммиграционной тюрьме, а их дети живут в Кыргызстане с бабушкой. Сама Айнура же пока привыкает к жизни в Америке, получила водительские права, купила машину и устроилась на официальную работу в крупную компанию. Она надеется, что в скором времени все проблемы их семьи решатся, и она воссоединится с мужем и детьми.

«Тут я поняла, что все возможно, главное, нужно стараться.

Конечно, не стоит верить крутым историям в социальных сетях, когда приезжают и сразу у них все как по маслу. Тут нужно трудиться каждый день.

Я не хочу жалеть о том, что с нами приключилось. Я считаю, что нужно извлекать уроки, что мы крепчаем под этими проблемами. Когда я только приехала, казалось, ситуация была хуже некуда, у меня нет денег, не знаю языка, муж в тюрьме, дети далеко. Но стремление вытащить мужа из тюрьмы дало мне сил, я очень старалась найти хорошую работу, заработать деньги, старалась улучшить английский, чтобы иметь больше возможностей. Я много плакала поначалу, думала, что, может, зря мы все это затеяли, что, может, не нужно было уезжать, оставлять детей. Но все, что произошло с нами, так изменило нас, начали узнавать себя с другой стороны, понимать, на что на самом деле способен человек, мозг и тело начинают работать по-другому», — считает Айнура.

Она верит, что все произошедшее с ее семьей — временные трудности, которое необходимо пережить, чтобы наступило светлое будущее. Айнура надеется, что новая иммиграционная политика в Штатах не повлияет на решение суда и скоро их семья вместе начнет реализовывать свою «американскую мечту».