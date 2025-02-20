Угрозы Махабат Тажибек кызы. В колонии ее навестили из института омбудсмена

Накануне журналист-расследователь Болот Темиров на своей странице в Facebook сообщил, что осужденной журналистке Махабат Тажибек кызы угрожает убийством некая Валентина Лысенко, которая отбывает 25-летнее наказание за убийство группой лиц.

Пресс-служба омбудсмена сообщает, что сотрудники аппарата акыйкатчи навестили Махабат Тажибек кызы в исправительной колонии № 2.

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В беседе с сотрудниками института она рассказала, что угрозы со стороны Валентины Лысенко были.

«Это началось с первых дней после моего этапирования в колонию. Она мне угрожала расправой, но в настоящее время приняты меры новым руководством учреждения. Сейчас угрозы моей жизни нет и жалоб на условия содержания нет», — написала она в своем заявлении омбудсмену.

Пресс-служба сообщает, что, по словам нового руководителя учреждения, после жалобы Махабат Тажибек кызы прошла проверка. В результате условия содержания Лысенко изменили на строгие условия (с лагерного на камерный тип содержания) еще 13 февраля.