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Общество

Оснований для беспокойства нет. О новом Земельном кодексе рассказали чиновники

В Земельном кодексе Кыргызстана новой редакции право частной собственности защищено. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по земельным ресурсам, геодезии и картографии.

Уточняется, что вся недвижимость, земельные участки и земельные доли, которые находятся в частной собственности, не будут возвращены государству — все права на них защищены Конституцией КР и профильным кодексом.

Основания для изъятия недвижимости, земельного участка, земельной доли оставлены без изменений — в соответствии с действующей редакцией Земельного кодекса.

Чиновники напомнили, что предусмотрены особые основания при использовании земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, когда их могут вернуть государству:

  • при нецелевом использовании земли;
  • при угрозе возникновения стихийных бедствий и в результате стихийных бедствий;
  • при особо ценных землях либо особо охраняемых природных территориях для нужд государства.

«Кроме этого, в соответствии с новым Земельным кодексом возвращение земельного участка государству возможно только при наличии судебного решения и это считается особой мерой», — добавили в ведомстве.

Напомним, в соцсетях и мессенджерах ранее распространяли призыв к сбору подписей против нового Земельного кодекса. Граждан призывали подписать обращение на имя президента с просьбой отменить поправки. Утверждается, что документ «содержит положения, которые приведут к крайне негативным последствиям и поставят под угрозу социальную, экономическую и политическую стабильность в стране... Частная собственность является одной из основ нашей государственности. Является залогом социальной стабильности, экономической устойчивости, территориальной целостности и законности».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320492/
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