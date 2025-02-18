Лебединовскую ГЭС ждет масштабная модернизация

Лебединовскую ГЭС ожидают масштабная реконструкция и модернизация. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По ее данным, гидроэлектростанция, введенная в эксплуатацию в 1943 году, является крупнейшей в каскаде Аламединских ГЭС и играет стратегическую роль не только в энергоснабжении региона, но и в обеспечении водой в поливной сезон. Однако за десятилетия эксплуатации оборудование значительно износилось, что потребовало принятия срочных мер.

Решение о реконструкции подкреплено подписанием кредитного и грантового соглашений между Кыргызской Республикой, ОАО «Чакан ГЭС» и Европейским банком реконструкции и развития в марте 2023 года. Общая сумма финансирования проекта составит 13,8 миллиона евро.

Какие результаты даст модернизация:

увеличение мощности станции с текущих 7,6 мегаватта до 9,2 мегаватта;

рост годовой выработки электроэнергии на 56 процентов — до 53,5 миллиона киловатт-часов;

повышение КПД до 90 процентов;

значительное увеличение надежности эксплуатации ГЭС;

продление срока службы станции на 30-40 лет.

Как сообщается, 29 марта 2024 года ОАО «Чакан ГЭС» заключило контракт с ОсОО «Группа независимых инженеров». Эта компания будет оказывать консультационные услуги по подготовке тендерной документации и технического задания, а также осуществлять надзор за ходом реализации проекта. В настоящий момент активно ведется отбор подрядчика.

Ожидается, что все работы по реконструкции Лебединовской ГЭС будут завершены к концу 2027 года.