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Общество

Ветслужба КР призывает фермеров проводить вакцинацию скота и домашних животных

В Кыргызстане начали вакцинацию животных в целях стабилизации эпизоотической ситуации в стране и профилактики инфекционных заболеваний животных. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

Животным вводят вакцину против бешенства, а собакам и кошкам — лекарства от эхинококкоза.

Ежегодно из средств республиканского бюджета для крупного рогатого скота закупают вакцины от бешенства, молочницы, бруцеллеза, сибирской язвы, эхинококкоза, ясеня, чесотки лошадей, туберкулеза (среди крупного рогатого скота и птиц).

Отмечается, что в целях профилактики этих зоонозных заболеваний районными и городскими управлениями Ветеринарной службы организованы специальные открытые уроки для школьников и проводится разъяснительная работа среди населения.

Ветеринарная служба просит всех граждан сделать весеннюю вакцинацию своим сельскохозяйственным и домашним животным.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320279/
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