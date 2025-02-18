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Общество

К 2028 году Центральная Азия перейдет в хроническую фазу дефицита воды

По разным оценкам, к 2028 году Центральная Азия перейдет в хроническую фазу дефицита воды. Об этом на круглом столе «Климатические изменения и проблемы водопользования в ЦА» сообщил заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО Российской академии наук Станислав Притчин.

По его словам, это одна из самых острых и горячих тем, которая стоит на повестке дня.

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«Отрасль находится в достаточно критическом положении. Можно обозначить ряд проблемных точек, которые определяют такое положение. В первую очередь это климатические изменения. Глобальное потепление влияет в том числе на запасы ледников, которые в Центральной Азии являются доминирующим источником пресной чистой воды. Соответственно, снижение объемов запасов в долгосрочном плане влияет на сток рек», — сказал Станислав Притчин.

Он отметил, что на ситуацию влияет и рост населения. Регион стремительно развивается, демографическая ситуация динамичная. Лидером в абсолютном значении является Узбекистан: с 1991 года по 2025-й население выросло с 22 миллионов человек до 37,5 миллиона.

«В целом регион подбирается к 80 миллионам. Поэтому только потребление чистой воды со стороны населения уже является фактором дополнительного давления на сокращающееся водное хозяйство. При этом наблюдается устаревающая инфраструктура», — добавил Станислав Притчин.

По разным оценкам, до 50 процентов воды на ирригацию теряется при доставке до полей при неэффективном использовании.

Станислав Притчин

Еще один фактор, по его словам, — неадаптированная практика регионального управления.

«Нет серьезного инструмента, межгосударственного института с достаточными полномочиями. Да, есть региональные, двух- и трехсторонние переговоры по разделу воды, но в целом по политике решения водных вопросов ситуация сложная. Нет институтов, которые бы занимались не только распределением, но и выработкой общей стратегии. Первые попытки мы наблюдаем — по «Камбар-Ате» есть решение, что три региональных игрока строят проект вместе. Это позитивный шаг, но он не достаточный», — подчеркнул Станислав Притчин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320275/
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