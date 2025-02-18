В Кыргызстане на 70-100 процентов увеличат зарплату ученым и научным сотрудникам. Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев подписал постановление об условиях оплаты труда и штатной численности работников научных и научно-технических организаций.

По данным кабмина, решение принято в целях совершенствования системы оплаты труда и повышения эффективности деятельности работников научных и научно-технических организаций в рамках Указа президента «О совершенствовании условий оплаты труда работников Национальной академии наук Кыргызской Республики и работников науки и научного обслуживания, финансируемых по разделу «Наука» за № 368.

В документе учтены текущие темпы инфляции, оказывающие негативное влияние на уровень жизни работников науки, а также необходимость повышения их социальной защищенности и улучшения условий труда. Предусмотрено повышение заработной платы на 70-100 процентов от текущего уровня.