Тендер на закупку 80 тонн мяса объявило городское управление образования Оша. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Уточняется, что Ошское городское управление образования объявило тендер на закупку 80 тонн мяса на сумму 54,4 миллиона сомов.

Закупка проводится в неограниченном формате двухпакетным способом. Предложения принимаются до 3 марта 2025 года. Их рассмотрят как в сомах, так и в иностранной валюте.

В рамках тендера планируется закупка мяса крупного рогатого скота первой категории. Продукция должна быть свежей, без постороннего запаха и соответствовать стандартам качества.