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Общество

Рособрнадзор изменит проект об оценке знания русского языка детьми мигрантов

Рособрнадзор изменит проект об оценке знания русского языка детьми мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

По его данным, вице-спикер Госдумы, глава комиссии по миграционной политике Ирина Яровая заявила журналистам, что правительство РФ услышало замечания депутатов по проекту приказа об оценке знания русского языка детьми мигрантов и документ будет изменен.

«Сегодня на нашем заседании руководитель Рособрнадзора доложил о том, что все замечания Государственной думы приняты к исполнению. Внесены изменения, и мы в настоящее время ожидаем новые проекты документов. Они будут обсуждаться профильным комитетом по просвещению, и по итогам мы можем с полной уверенностью говорить о том, что правительство услышало замечания Государственной думы», — сказала она.

Вице-спикер отметила, что парламентский контроль является действенной мерой упреждения любых несоответствий, которые могут быть на уровне подзаконных актов.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор подготовил проект о минимальных баллах для успешного прохождения тестирования по русскому языку детьми мигрантов для их приема в школы.

Напомним, выступая на совмещенных прямой линии и пресс-конференции, президент России Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка.

Госдума приняла соответствующий закон 11 декабря 2024 года. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре рекомендовал одобрить закон о запрете зачисления в школы детей иностранных граждан, не владеющих русским языком. Документ должен вступить в силу с 1 апреля 2025-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320219/
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