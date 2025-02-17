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Общество

Пренатальный скрининг всех беременных женщин вводит в 2025 году Минздрав

Пренатальный скрининг вводит для беременных в 2025 году Министерство здравоохранения. Это позволит выявить заболевания плода на ранней стадии, сообщил на заседании парламенсткго комитета по бюджету заместитель главы ведомства Каарманбек Байдавлетов.

По его словам, сейчас проводятся расчеты, во сколько обойдется проект, который планируется реализовать.

Депутат Айбек Алтынбеков отметил, что такой вид исследования должен предоставляться женщинам бесплатно.

В Минздраве уточнили, что рассматривается вопрос о запуске проекта в рамках государственно-частного партнерства. Услуги будет оплачивать государство.

Пренатальный скрининг — это комплексная диагностика беременных, направленная на исключение (выявление) внутриутробных патологий плода. Процедура относится к неинвазивным методам исследований и проводится три раза за беременность: в первом, втором и третьем триместрах.

Цель пренатального скрининга — своевременно выявить риски врожденных и наследственных заболеваний, и принять меры для безопасного сопровождения беременности и родов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320185/
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