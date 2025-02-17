Ученые при исследовании обнаружили, что древнеегипетские мумии приятно пахнут

Ученые обнаружили, что древнеегипетские мумии приятно пахнут. Международная группа ученых из Лондонского университетского колледжа (Великобритания) и Люблянского университета (Словения) выяснила, что хорошо сохранившиеся египетские мумии издают приятный древесный, пряный и сладкий запах.

В исследовании, опубликованном в научном издании Journal of the American Chemical Society (JACS), говорится, что эти ароматы, вероятно, связаны с использованием в процессе бальзамирования ароматизированных восков, хвойных смол, масел сосны, кедра и можжевельника, а также смол камеди, таких, как ладан и мирра.

Фото из Journal of the American Chemical Society

Эксперты проанализировали запахи девяти мумий возрастом около 5 тысяч лет, хранящихся в Египетском музее в Каире, пытаясь установить, являются ли ароматы результатом бальзамирования или же они вызваны плесенью, бактериями или пестицидами.

Ученые применили газовую хроматографию вместе с масс-спектрометрией для измерения и количественной оценки запаха, исходящего от мумий. Группа профессиональных нюхачей также дала характеристику в терминах силы, интенсивности ароматов, их приятности.

«Мы были удивлены, что не обнаружили признаков разложения или микробной деградации. Это говорит о хороших условиях хранения в музее», — сказала профессор химии из Люблянского университета Матия Стрлич.

Вместе с тем, отмечается, что запахи, которые мы чувствуем сегодня, могут отличаться от оригинальных из-за испарения, окисления и условий хранения за тысячи лет.

Исследователи надеются использовать полученные данные для создания «обонятельных ландшафтов», которые позволят воссоздать ароматы древних мумий и улучшить впечатления посетителей музеев.