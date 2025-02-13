18:05
USD 87.45
EUR 91.06
RUB 0.95
Общество

Попал в реестр МВД РФ. Что делать кыргызстанцам, объяснил эксперт

Эксперт в сфере миграции Улан Ногойбаев рассказал в эфире «Биринчи радио» о том, что делать, если оказался в реестре МВД России.

По его словам, один раз, проверив так называемый серый список, не стоит успокаиваться, что у вас все в порядке.

«Список обновляется каждые четыре часа, поэтому будьте начеку и до 30 апреля проверяйте себя в нем. Если вы уже получили уведомление или знаете, что попали в этот список, следует обратиться в ближайшее по месту жительства подразделение МВД и сказать, что вы пришли легализовать свой статус в соответствии с указом президента РФ 1126. Проще говоря, это амнистия. Сделайте это вовремя. Времени достаточно — до 30 апреля. При желании все наши соотечественники имеют право легализоваться», — сказал Улан Ногойбаев.

Читайте по теме
Блокировка банковских карт, находящихся в реестре МВД РФ: комментарий МИД

Он отметил, что просто так попасть в список в большинстве случаев невозможно.

«Если вы в нем оказались, значит, есть какие-то административные нарушения — неоплаченные штрафы, кредиты, отсутствие дактилоскопии и так далее. Даже наши коллеги-юристы нашли себя в этом списке, начали выяснять, как такое произошло. Один пример приведу: оказалось, 10 лет назад человек брал в банке кредит, немного просрочил, позже выплатил его полностью, но была небольшая пеня. Именно по этой причине он и попал в список, хотя 10 лет был добропорядочным гражданином», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России в реестр контролируемых лиц включены около 67 тысяч кыргызстанцев, у подавляющего большинства которых были заблокированы их банковские карты.

МИД напоминает, что с 5 февраля 2025 года введен новый правовой режим — режим высылки, который применяется в отношении иностранных граждан, находящихся в РФ, но не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в стране.

Эта категория иностранцев включается в соответствующий реестр контролируемых лиц, и им запрещается пользоваться банковскими услугами, регистрировать недвижимость, управлять транспортом, вступать в брак.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319864/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
Присяга гражданина РФ для иностранцев — Госдума хочет снизить возраст до 14 лет
Проблемы трудовой миграции в России, и как создают рабочие места в Кыргызстане
РФ не будет занимать нишу USAID в случае ухода из Кыргызстана — Михаил Швыдкой
Отправила резюме 100 раз — Айдай Иманкулова из Бишкека о жизни и работе в США
Взаимная торговля сельхозпродукцией между Кыргызстаном и Россией увеличилась
Права иммигрантов в США защищены Конституцией. Советы юриста
Белый дом против певицы Селены Гомес: полемика вокруг миграции
Касымалиев и Мишустин обсудили защиту российских инвесторов в Кыргызстане
В России перестали регистрировать иностранцев на три месяца после въезда
Министр труда и посол Великобритании обсудили упрощение виз для мигрантов
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
В&nbsp;Бишкеке потепления не&nbsp;ожидается. Прогноз погоды на&nbsp;10-12 февраля В Бишкеке потепления не ожидается. Прогноз погоды на 10-12 февраля
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за&nbsp;помощью Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
От&nbsp;автобусов до&nbsp;броневиков. В&nbsp;КР&nbsp;начали производство отечественной бронетехники От автобусов до броневиков. В КР начали производство отечественной бронетехники
Бизнес
Судьбоносные 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; как нельзя вовремя! Судьбоносные 10 миллионов сомов от «Мой О!» как нельзя вовремя!
MegaPay: NFC-платежи с&nbsp;удобными аксессуарами и&nbsp;бесплатные NFC-стикеры! MegaPay: NFC-платежи с удобными аксессуарами и бесплатные NFC-стикеры!
Конгресс &laquo;Гидроэнергетика. Центральная Азия и&nbsp;Каспий&raquo; пройдет в&nbsp;Бишкеке Конгресс «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» пройдет в Бишкеке
Смотри Кубок Азии по&nbsp;футболу U&nbsp;20&nbsp;на MegaTV! Смотри Кубок Азии по футболу U 20 на MegaTV!
13 февраля, четверг
18:02
Судьбоносные 10 миллионов сомов от «Мой О!» как нельзя вовремя! Судьбоносные 10 миллионов сомов от «Мой О!» как нельзя...
18:01
Садыр Жапаров встретился с генсеком ОДКБ. Что обсуждали
17:59
Инвестиции, энергетика, строительство. О главных направлениях работы кабмина
17:48
Нашли лежащим на диване. В Бишкеке скончался известный журналист Нарын Айып
17:44
Депутаты Жогорку Кенеша предлагают отказаться от эвакуации машин на штрафстоянку