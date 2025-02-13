Если едете за рубеж. Адреса и телефоны посольств и консульств Кыргызстана

24.kg собрало контакты дипломатических представительств Кыргызстана в разных странах. В материале использованы данные сайта Министерства иностранных дел КР.
Центральная Азия
Посольство Кыргызской Республики в Казахстане
Адрес: город Астана, Дипломатический городок В-5, улица Кунаева, 1.
Контактный номер: 0077172242024.
Факс: 0077172242414.
Почта: krembassyastana@gmail.com
Посольство Кыргызской Республики в Таджикистане
Адрес: город Душанбе, улица Саид Носиров, 56а.
Контактные номера: +992411000056, +992887782223.
Факс: +992411000052.
Телефон доверия: +992411000056.
Почта: kgembassy.tj@mfa.gov.kg
Горячая линия: +992887782223.
Посольство Кыргызской Республики в Туркменистане
Адрес: 744036 город Ашгабат, Гарашсызлык шаелы, д. 17.
Почта: kgembassy.tm@mfa.gov.kg
Контактный номер:
Посольство Кыргызской Республики в Узбекистане
СНГ
Посольство Кыргызской Республики в Азербайджане и Грузии
Посольство Кыргызской Республики в Беларуси
Посольство Кыргызской Республики в России
Адрес: 115127, город Москва, улица Большая Ордынка, 64.
Почта: kgembassy.ru@mfa.gov.kg
Горячая линия: +996999312002 (WhatsApp).
Посольство Кыргызской Республики в Украине
Европа
Посольство Кыргызской Республики в Австрии
Посольство Кыргызской Республики в Бельгии
Адрес: 47 rue de l`Abbaye, 1050 Ixelles, Royaume de Belgique.
Почта: kgembassy.be@mfa.gov.kg
Контактный номер: +3226401868.
Факс: +3226400131.
Сайт: https://mfa.gov.kg/en/dm/belgium-en
Телефон доверия: +3226401868.
Посольство Кыргызской Республики в Великобритании и Северной Ирландии
Посольство Кыргызской Республики в Венгрии
Адрес: 1026, Будапешт, улица Эндроди Шандор, 49/А.
Почта: kgembassy.hu@mfa.gov.kg
Контактный номер: +361253 8969; +3613514843.
Телефон доверия: +996312625088.
Посольство Кыргызской Республики в Германии
Посольство Кыргызской Республики в Италии
Посольство Кыргызской Республики во Франции
Адрес: 42, boulevard Flandrin, 75016 Paris.
Почта: kgembassy.fr@mfa.gov.kg
Посольство Кыргызской Республики в Швейцарии
Адрес: 1202 город Женева, Avenue Blanc, 51.
Почта: kgembassy.ch@mfa.gov.kg
Азия
Посольство Кыргызской Республики в Афганистане
Адрес: Дом № 11, улица 13, Вазир Акбар Хан, Кабул, Афганистан.
Почта: kgembassyaf@gmail.com
Посольство Кыргызской Республики в Индии
Посольство Кыргызской Республики в Иране
Посольство Кыргызской Республики в Китае
Посольство Кыргызской Республики в Катаре
Адрес: Вилла № 4, улица № 545 (Саха 75 — Ум Аль-Сеним), Зона-66, Вест Бей, город Доха.
Почта: kgembassy.qa@mfa.gov.kg
Посольство Кыргызской Республики в Кувейте
Адрес: Кувейт, район Сурра, Блок 6, 13-я улица, Вилла −34.
Почта: kgembassy.kw@mfa.gov.kg
Посольство Кыргызской Республики в Саудовской Аравии
Посольство Кыргызской Республики в Малайзии
Адрес: 10-й этаж, Wisma Sin Heap Lee, 346 Jalan Tun Razak, 50400 город Куала-Лумпур.
Почта: kgembassy.my@mfa.gov.kg
Горячая линия: +919560118267.
Телефон доверия: +601160908713.
Посольство Кыргызской Республики в Монголии
Адрес: город Улан-Батор, 14240, улица Жамъян Гун, 9, ICC Tower, 60-й этаж.
Почта: kgembassy.mn@mfa.gov.kg
Посольство Кыргызской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах
Адрес: Bayn Al Jesrain, Villa 5, in front of Shangri La Hotel, Qaryat Al Beri Абу-Даби.
Почта: kgembassy.uae@gmail.com
Посольство Кыргызской Республики в Пакистане
Адрес: город Исламабад, № 12, улица 33, сектор F-8/1.
Почта: kgembassy.pk@mfa.gov.kg
Горячая линия: +923303717771.
Посольство Кыргызской Республики в Турции
Посольство Кыргызской Республики в Южной Корее
Посольство Кыргызской Республики в Японии
Америка
Посольство Кыргызской Республики в США и Канаде
Адрес: 2360, Massachusetts Avenue, NW, Washington D.C. 20008.
Почта: kgembassy.usa@mfa.gov.kg
Генеральное консульство в городе Алматы, Казахстан
Адрес: 480012, город Алматы, улица Луганского, 30 «А».
Почта: kgconsulate.almaty@mfa.gov.kg
Генеральное консульство в городе Гуанчжоу, Китай
Генеральное консульство в городе Дубай, ОАЭ
Адрес: город Дубай, Дейра, район Ригга Аль Бутеен, здание Грин Тауэр, офис № 1204.
Почта: kgconsulate.dubai@mfa.gov.kg
Горячая линия: +971588813567.
Телефон доверия: +971588813567.
Генеральное консульство в городе Санкт-Петербург, Россия
Адрес: город Санкт-Петербург, улица Набережная реки Фонтанки, 50.
Почта: kgstpetersburg@mfa.gov.kg
Почта: konsul_kr_spb@mail.ru
Генеральное консульство в городе Екатеринбург, Россия
Адрес: город Екатеринбург, улица Щорса, 54а, офис 5.
Почта: kgconsulate.ekb@mfa.gov.kg
Генеральное консульство в городе Новосибирске, Россия
Адрес: 630099, город Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 30.
Почта: kgconsulate.sib@mfa.gov.kg
Генеральное консульство в городе Казань, Россия
Адрес: город Казань, улица Спартаковская, 6, 420107, Республика Татарстан.
Почта: kgconsulate.kazan@mfa.gov.kg
Постоянное представительство при ООН, город Нью-Йорк, США
Адрес: город Нью-Йорк, 866 Юнайтед Найшнз Плаза, офис № 477, почтовый индекс 10017.
Почта: kyrgyzstan@un.int
Контактный номер: 12124864654.
Генеральное консульство в городе Чикаго, США
Адрес: улица Норт Ла Салл 100/1610, город Чикаго, Иллинойс, 60602.
Почта: kgconsulate.сhicago@mfa.gov.kg