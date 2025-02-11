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Общество

Южная Корея передала МЧС Кыргызстана еще четыре машины скорой помощи

Корея передала МЧС Кыргызстана еще четыре машины скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Начальник управления международного сотрудничества МЧС Канат Карыбай уулу встретился с представителями Корейского фонда социального обеспечения GO&DO. Там же состоялась официальная церемония передачи четырех машин скорой помощи.

Как отмечается, передача автомобилей является частью долгосрочного сотрудничества МЧС КР с Противопожарной службой провинции Кенгидо Республики Корея.

В ведомстве напомнили, что в 2022 году пожарная служба провинции Кенгидо уже передавала МЧС КР четыре машины, которые официально поступили в ведомство 18 апреля 2023 года.

В ноябре 2023 года выделено еще две машины. В мае 2024-го подписано соглашение о сотрудничестве, и в декабре 2024 года Кыргызстан получил еще четыре машины скорой помощи.

Сегодня делегация Корейского фонда социального обеспечения GO&DO передала четыре автомобиля и провела оценку состояния ранее полученной техники. Директор Фонда GO&DO Пак Ву Хи сообщил, что ожидается дополнительная помощь из Сеула, что расширит возможности взаимодействия в сфере экстренной медицинской помощи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319561/
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