Почетное консульство Кыргызстана открыли в Нижнем Новгороде

Почетное консульство Кыргызстана открывается в Нижнем Новгороде сегодня, 11 февраля. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель МИД России в городе Сергей Малов.

По его словам, в церемонии открытия примет участие посол КР в РФ.

Сергей Малов также отметил, что Нижний Новгород активно развивает международные связи. Недавно у него появились новые города-побратимы в Узбекистане и Республике Беларусь.

Ранее глава регионального Министерства международных и межрегиональных связей Ольга Гусева рассказала, что у Кыргызстана и Нижегородской области есть большой потенциал для сотрудничества в сфере промышленности, например в области передовых технологий и машиностроения, а также в сельском хозяйстве.

Напомним, офис почетного консула Кыргызстана возглавит руководитель ИТ-компании Вадим Юн. Он станет седьмым почетным консулом в Нижнем Новгороде.