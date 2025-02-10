Сегодня, 10 февраля, с 9.00 до 18.00 временно отключили отопление и горячее водоснабжение в 11-м микрорайоне, а также по улице Байтика Баатыра. Об этом сообщила мэрия Бишкека.
Адреса отключения:
- 11-й микрорайон, жилые дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 17а, 17/1, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ДС94, частные дома № 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20а, турецкая школа;
- улица Байтика Баатыра, жилые дома № 3, 3/1, 3/4, 3а, 3б, 3в, 3г, улица Чалдоварская, 91а (общежитие).
Отключение связано с работами по замене старого участка тепловой сети и переврезке на новую смонтированную тепловую сеть.
МП «Бишкектеплосеть» просит отнестись с пониманием за временные неудобства и благодарит за терпение.