В Кыргызстане объем грузоперевозок в 2024 году увеличился на 5,9 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По его данным, с января по декабрь объем грузов, перевезенных всеми видами транспорта, составил 54 миллиона тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го он увеличился на 3 миллиона тонн (5,9 процента).

В декабре перевозки грузов всеми видами транспорта увеличились на 0,3 миллиона тонн (5,7 процента), в отличие от декабря 2023 года.

Основной объем перевозки грузов приходится на предпринимателей.