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Общество

В Минприроды наконец уточнили данные о проекте по улучшению качества воздуха

Кыргызстан запускает проект по улучшению качества воздуха Air Quality Implementation Plans (AQIP). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По данным ведомства, проект реализуется в рамках соглашения с Международной ассоциацией развития.

Отметим, что реализация планов должна была начаться еще в 2024 году. Проект рассчитан до 2030-го.

Финансовые средства предполагается направить на:

  • укрепление системы управления качеством воздуха за счет строительства и модернизации автоматизированных станций контроля качества воздуха;
  • модернизацию химической лаборатории для проверки качества воздуха;
  • техническое содействие в сфере усиления процедур контроля качества воздуха;
  • методы прогнозирования и предупреждения качества воздуха;
  • содействие внедрению чистых технологий для отопления в частных домах;
  • строительство ирригационных систем для обеспечения устойчивости городского озеленения Бишкека.

В декабре прошлого года депутат Дастан Бекешев потребовал от чиновников отчет по $50 миллионам, выделенных на улучшение качества воздуха в Кыргызстане.

«$50 миллионов мы взяли как кредит и грант на улучшение экологии в столице. Но до сих пор смог завоевывает наши легкие. У нас и планы, концепции, пошаговые действия есть. Почему это все не работает? Пусть кто-нибудь даст отчет», — сказал он.

В мае этого года президент Садыр Жапаров одобрил получение кредита в $50 миллионов на улучшение качества воздуха в КР.

Проект будет реализован Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора и Министерством финансов в тесном сотрудничестве с соответствующими государственными органами, Гидрометеорологической службой, мэрией Бишкека, коммерческими банками и другими ключевыми заинтересованными сторонами.

Ключевые направления проекта — укрепление системы управления качеством воздуха, поддержка экологически чистых решений для отопления и улучшение городского озеленения, сокращение выбросов PM2.5 и парниковых газов.

Air Quality Implementation Plans — стратегические рамки, направленные на улучшение качества воздуха путем определения конкретных действий и мер. Этот термин часто используется в обсуждениях экологической политики и планирования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319362/
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