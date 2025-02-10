В Минприроды наконец уточнили данные о проекте по улучшению качества воздуха

Кыргызстан запускает проект по улучшению качества воздуха Air Quality Implementation Plans (AQIP). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По данным ведомства, проект реализуется в рамках соглашения с Международной ассоциацией развития.

Отметим, что реализация планов должна была начаться еще в 2024 году. Проект рассчитан до 2030-го.

Финансовые средства предполагается направить на:

укрепление системы управления качеством воздуха за счет строительства и модернизации автоматизированных станций контроля качества воздуха;

модернизацию химической лаборатории для проверки качества воздуха;

техническое содействие в сфере усиления процедур контроля качества воздуха;

методы прогнозирования и предупреждения качества воздуха;

содействие внедрению чистых технологий для отопления в частных домах;

строительство ирригационных систем для обеспечения устойчивости городского озеленения Бишкека.

В декабре прошлого года депутат Дастан Бекешев потребовал от чиновников отчет по $50 миллионам, выделенных на улучшение качества воздуха в Кыргызстане.

«$50 миллионов мы взяли как кредит и грант на улучшение экологии в столице. Но до сих пор смог завоевывает наши легкие. У нас и планы, концепции, пошаговые действия есть. Почему это все не работает? Пусть кто-нибудь даст отчет», — сказал он.

В мае этого года президент Садыр Жапаров одобрил получение кредита в $50 миллионов на улучшение качества воздуха в КР.