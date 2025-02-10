Внимание! В одном из районов Бишкека временно отключат питьевую воду

В одном из районов Бишкека завтра, 11 февраля, временно отключат питьевую воду. Об этом сообщает мэрия города.

По ее данным, будет прекращена подача питьевой воды с 10.00 до 20.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

В район отключения попадают улица Скрябина — улица Абая — улица Радищева — улица Байтика Баатыра — улица Медерова — улица Абая — улица Тыныстанова — улица Медерова — улица Скрябина — улица Малдыбаева — улица Медерова — улица Байтика Баатыра.

Отключение связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.