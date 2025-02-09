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Общество

В Бишкеке брошенные на длительный срок автомашины эвакуируют

В Первомайском районе Бишкека провели эвакуацию брошенных автомашин, чтобы повысить пропускную способность улиц и обеспечить безопасность дорожного движения. Об этом сообщили в мэрии города.

Совместно с сотрудниками управления Патрульной службы милиции и РУВД проведен рейд на улице Волкова (от улицы Патриса Лумумбы до улицы Садыгалиева), в ходе которого эвакуировано шесть автомобилей, простаивающих не менее одного месяца и до нескольких лет.

В мэрии добавили, что эвакуация брошенного транспорта будет продолжена, и просят горожан и автомобилистов не оставлять машины без движения на длительный срок, соблюдать правила парковки и учитывать интересы всех участников дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319352/
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