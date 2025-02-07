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Общество

В Бишкеке на рынке «Орто-Сай» открыли пункт по сортировке мусора

В Бишкеке на рынке «Орто-Сай» открыли пункт по сортировке мусора. Об этом сообщает мэрия.

Отмечается, что в рамках работы по облагораживанию и наведению порядка на территории рынка муниципальное предприятие «Тазалык» приводит в порядок контейнерные мусорные площадки. По улице Безымянной начал работать пункт по сортировке твердых бытовых отходов.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии. В Бишкеке на рынке «Орто-Сай» открыли пункт по сортировке мусора

Специальная экоплощадка для первичной сортировки мусора построена с учетом санитарно-гигиенических норм. Теперь отходы с рынка будет сортировать специалист, для которого оборудовали отдельное помещение со всеми условиями.

Общая площадь — 70 квадратных метров. Установлено десять контейнеров, есть камера видеонаблюдения. Подведены центральные системы коммуникаций: водоснабжение, канализация и электричество.

Планируется построить еще один такой же пункт на территории рынка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319247/
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