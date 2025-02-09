Афиша Бишкека на неделю: концерты ко Дню святого Валентина, выставки и цирк

11-15 февраля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

12 февраля — 3 марта. Выставка «Великий Шелковый путь. Часть 3»

Свои работы представят известные кыргызские художники: Таалайбек Усубалиев, Суйутбек Торобеков, Бектен Усубалиев, Ормонали Идирисов, Жусуп Матаев, Сапарбай Осмоналиев, Каныбек Давлетов и Аскар Турумбеков.

«Галерея М», 10.00-22.00.

12 февраля. Концерт Ludwig van Beethoven

Это концерт из цикла «Все сонаты Людвига ван Бетховена для скрипки и фортепиано». Исполнители: Народный артист Кыргызстана Эрнис Асаналиев (скрипка) и Заслуженный деятель Казахстана Амир Тебенихин (фортепиано).

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

13 февраля. Концерт Даниэллы

Даниэлла Коростелева — молодая и яркая звезда кыргызской эстрады. В концерте примут участие талантливые исполнители Кыргызстана и Кубы — Иса Омуркулов, Марвел, Карим Зайцев, Марлен Алибеков, танцевальная группа «Исламея».

Чуйский областной театр имени Шаршена Термечикова, 18.00.

13 февраля. Шоу «Новый мир кыргызского цирка»

На манеже вас ждут смелые акробаты, завораживающие трюки и завидная грация артистов.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 14.00.

13 февраля. Концерт «Эпохи в гармонии»

Вечер вокальной и инструментальной камерной музыки. В программе концерта произведения известных композиторов в исполнении Заиры Раимбековой (вокал), Элдияра Бакчиева (контрабас) и Акак Осмоновой (концертмейстер, фортепиано).

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

14 февраля. Концерт Ulukmanapo

Ulukmanapo — культовый рэп-исполнитель и одна из ключевых фигур музыкальной индустрии Кыргызстана и Центральной Азии. Хиты, такие как «Расстояние», «Летали», «Любовь как сон» и «Азиатская эстетика», уже стали неотъемлемой частью современной музыкальной культуры.

«Бишкек-Арена», 18.00.

14 февраля. Концерт «Лучшая музыка из лучших фильмов»

Музыка из лучших фильмов прозвучит в живом исполнении эстрадно-симфонического оркестра под руководством Нура Омурбаева.

Национальная филармония имени Ток тогула Сатылганова, 18.30.

14 февраля. Вечер камерных опер

Зрители увидят комическую оперу-буфф Джана Карло Менотти «Телефон», а также монооперу Микаэля Таривердиева «Ожидание» по поэме Роберта Рождественского.

Чуйский областной театр драмы и сатиры имени Шаршена Термечикова, 19.00.

14 февраля. Концерт «Ромео и Джульетта»

Вы услышите самые знаменитые части балета Сергея Прокофьева, которые перенесут вас в мир великой трагедии и безграничной любви, в исполнении симфонического оркестра.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

14 февраля. Концерт «Симфония любви»

В программе произведения Эдуарда Элгара, Астора Пьяццоллы, Курта Вайля, Яна Сибелиуса, Ральфа Воан-Уильямса.

Зал ПКО «Манас», 19.00.

14 февраля. Кинопремьеры

«Сабак» (драма). Последний год в школе — это не только экзамены, но и первые по-настоящему взрослые испытания. Дружба проверяется на прочность, первая любовь сталкивается с жестокой реальностью, а талант оказывается не единственным ключом к успеху. Герои этой истории стоят на пороге будущего, где за мечты приходится бороться, а ошибки могут изменить все. Смогут ли они найти свой путь, пока школьный звонок не прозвенит в последний раз?

«Ашыгым» (мелодрама). Рассказ начинается с того, как Максат влюбляется в Айсулуу с первого взгляда. Вскоре он узнает, что у Айсулуу есть жених — Тилек, сын друзей ее родителей. Они не одобряют Максата, считая Тилека лучшей партией для своей дочери. Максат пытается произвести впечатление, нанимая актеров для создания иллюзии своей семьи, но план проваливается.

«Твой цвет» (аниме). Тоцуко, старшеклассница с удивительным даром, видит цвета эмоций людей вокруг. Ее мир переливается оттенками счастья, восторга и умиротворения, но один цвет кажется ей особенным, словно предначертанным судьбой. Когда Тоцуко, Кими и их друг Руи создают музыкальную группу, творчество помогает друзьям понять себя и друг друга.

«Абсолютный хищник» (ужасы). В живописных лесах Луизианы терпит крушение небольшой пассажирский самолет. Помощи ждать неоткуда, мобильная связь мертва. Единственный путь к спасению пролегает через болотистую местность, где обитают аллигаторы. У них агрессивный нрав, высокая подвижность и отменный аппетит. И кажется, уже ничто не в силах испортить им трапезу.

«Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» (мелодрама). Несколько лет назад Бриджит Джонс пережила смерть любимого мужа — Марк Дарси погиб во время гуманитарной миссии в Судане. Пытаясь жить дальше, Бриджит выходит на работу и даже устанавливает приложение для знакомств, благодаря которому в ее жизни появляется молодой красавчик. Теперь матери-одиночке нужно как-то совмещать дом, работу и романтические отношения, поддерживать сына, которому остро не хватает отца, а также противостоять осуждению идеальных мамочек из его школы.

«Капитан Америка: Новый мир» (фантастика). Новый президент США Таддеус Росс решает назначить Капитана Америку на официальную должность. Но в прошлом между ними были разногласия, и Сэм сомневается, что это хорошая идея. Этим же вечером на президента совершается покушение. Уилсон уверен, что предатель скрывается среди ближайшего окружения Росса.

15 февраля. Спектакль « Легкое знакомство »

Тонкий юмор спектакля, лиризм, захватывающий сюжет, диалог героев держат зрителя в напряжении до самой последней минуты.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.