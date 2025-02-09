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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 9 февраля 1955 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 9 февраля 1955 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −26,6 градуса.

Самым теплым — 9 февраля 2020-го, когда температура составила +20,2 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет −0,5 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был февраль 1931 года со средней температурой −15,3 градуса.

Самым теплым — февраль 2021-го со среднемесячной температурой +3,9 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 9 февраля в столице облачно. Днем воздух прогреется до +6 градусов, а ночью температура опустится до 0 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319227/
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