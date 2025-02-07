В Кыргызстане рынок переполнен лекарствами. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, в рыночных условиях дефицита лекарств нет, но стоимость некоторых препаратов может быть дороже, чем следовало бы.

«Фармрынок в стране не регулируется в достаточной мере. К сожалению, у нас все отдали на волю рынка. Есть огромное лобби фармкомпаний, они завозят очень много медикаментов, слишком агрессивно их продвигают, делают бизнес на здоровье людей. Реклама идет разными каналами, в том числе через медиа и медперсонал. Это не очень этично. Граждане должны понимать, что излишнее потребление лекарств вредно для здоровья. Люди не всегда вчитываются в инструкции, сколько побочных явлений эти лекарства вызывают. Гораздо легче быть здоровее, заниматься физкультурой, правильно питаться, отказаться от вредных привычек», — сказал Эркин Чечейбаев.

Он отметил, что обществу сообща нужно бороться с назначением ненужных лекарств.

«Я бы вообще ограничил количество аптек по территории. На один квартал, скажем, достаточно одной со стандартной вывеской без упоминания брендов. Ограничил бы и ассортимент, оставив только необходимые, доказанные лекарства», — добавил он.

Отметим, что пользователи соцсетей в последнее время жалуются на нехватку тех или иных препаратов.

Интервью с министром здравоохранения читайте в 14.00