Мэрия Бишкека запустила систему предварительного бронирования и продажи билетов. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
На сайте https://tezket.kg/ можно онлайн забронировать билет за 10 дней до отъезда в международных и междугородних автобусных направлениях, указав маршрут, дату отъезда и число пассажиров. После выбора маршрута необходимо заполнить анкету и оплатить проезд.
До Западного автовокзала, расположенного рядом с будущим ипподромом «Ак-Кула», ходят автобусы № 13, 40 и 32.
Отмечается, что онлайн-система продажи билетов временно не работает для Западного автовокзала. После устранения технических неполадок граждане смогут ей пользоваться.