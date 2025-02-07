В штатном режиме работают два автовокзала. До МП «Бишкеский автовокзал» по адресу Алма-Атинская, 1/1, курсируют муниципальные автобусные маршруты № 13, 34 и 8(Т), микроавтобусы № 123 и 128.

До Западного автовокзала, расположенного рядом с будущим ипподромом «Ак-Кула», ходят автобусы № 13, 40 и 32.

Отмечается, что онлайн-система продажи билетов временно не работает для Западного автовокзала. После устранения технических неполадок граждане смогут ей пользоваться.