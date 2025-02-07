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Общество

Сегодня в 11-м микрорайоне дома отключат от отопления и горячего водоснабжения

В Бишкеке сегодня в 11-м микрорайоне жилые дома временно отключат от отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщает мэрия города.

«В целях успешного прохождения осенне-зимнего сезона 7 февраля 2025 года с 8.30 до 18.00 будет временно отключено отопление и горячее водоснабжение в 11-м микрорайоне для работ по замене старого участка тепловой сети и переврезке на новую смонтированную тепловую сеть.

Адреса отключения: жилые дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 17а, 17/1, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ДС94, частные дома художников, турецкая школа», — говорится в сообщении.

В муниципалитете напомнили, что ремонтные работы не останавливаются и в зимний период.

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» просит отнестись с пониманием за временные неудобства и благодарит за понимание и терпение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319200/
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