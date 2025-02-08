«Хорошо подумать, прежде чем снимать». Как работает киноиндустрия в Кыргызстане

Эрке Джумакматова — независимый режиссер и продюсер и по совместительству председатель правления Кыргызской ассоциации кинопродюсеров. В интервью 24.kg она рассказала, с какими трудностями сталкиваются создатели кино, как работает система проката фильмов и как все в Кыргызстане регулируется государством.

— Как пришли к созданию ассоциации кинопродюсеров?

— В 2013 году у нас был бум фильмов, но кинозалов было очень мало. Выходило около 70 картин — это был рекорд. Все хотели в прокат осенью или зимой, под Новый год, и в кинотеатрах могло быть до пяти премьер национальных фильмов в неделю. Продюсеры порезали друг друга в прокате, разделив аудиторию, и никто не заработал. В 2014 году они собрались и решили, что надо менять подход. Тогда они выработали правила проката, которые обсудили с кинотеатрами и прокатчиками. В 2021 году решили создать юридическое объединение для защиты прав независимых кинопроизводителей. Мы действуем по принципу профсоюза. У нас есть членские взносы, и главный решающий орган — общее собрание.

— Что это за правила?

— В неделю может выходить в прокат только один национальный фильм, в праздничные дни — два. Продюсеры занимают очередь, и кинотеатры заранее знают, кто к ним придет.

Сейчас Министерство культуры и департамент кинематографии пытаются встать между нами и кинопрокатчиками, поскольку хотят регулировать это без нас. Им кажется, что у них это получится лучше. Мы ждем, какие будут новости, и потом решим, что делать. Именно члены ассоциации развивают кино в Кыргызстане, 90 процентов сферы держится на нас. Без нас не было бы ни бума коммерческого кино, ни роста числа кинотеатров в регионах. В основном там крутят национальное кино. У государства нет интереса к данной сфере.

Фото Эрке Джумакматовой. На совещании независимых кинопроизводителей Кыргызстана — Кто может стать членом ассоциации?

— Продюсером может быть кто угодно, основной возраст от 25 до 40 лет. Это люди, которые хотят снимать кино, 90 процентов продюсеров ассоциации не имеют киношного образования. В 2022 году у нас было около 15 членов, а сейчас уже около 70, включая большие студии и независимых режиссеров.

— Нужно ли иметь специальное образование, чтобы снимать кино?

— Например, в Голливуде, куда крупные студии вкладывают инвестиции, невозможно представить себе, что там могут работать не профессионалы.

Есть оператор-постановщик — это обязательно человек с очень большим опытом, получивший профильное образование, отработавший на куче проектов. Это индустрия, в которой крутятся большие деньги, и если ты не профессионал, тебя не подпустят на пушечный выстрел.

Авторское кино во всем мире — это как раз кино маленького бюджета, где режиссер может экспериментировать с формой, стилем, высказывать свое мнение. Эрке Джумакматова

Он не опирается на продюсерские замечания. Если у режиссера есть стиль, вкус, и он делает классное кино, его замечают большие студии. Это прослеживается в биографиях крупных режиссеров, начиная от Альфонсо Куарона и заканчивая Алехандро Гонсалесом Иньярриту. Они все начинали с фестивального и авторского, а потом переходили в коммерческое.

В Кыргызстане из-за того, что никогда не было развитой киноиндустрии, только сейчас появились некие признаки. В коммерческое кино пришли люди, у которых нет образования в кинематографии, почти 90 процентов дилетанты. Они находили деньги, что-то снимали, зарабатывали и росли. Сейчас около 10-15 хороших продюсерских компаний, которые в год стабильно делают контент и зарабатывают. А вот в авторском кино — профессионалы. Долгое время сохранялось так, что бюджет авторских фильмов в Кыргызстане был больше, чем коммерческих.

Фото Эрке Джумакматовой. На панельной дискуссии кинофестиваля «Одна шестая» в Екатеринбурге

— В России есть Фонд кино, а как обстоит ситуация с государственной поддержкой кино в Кыргызстане?

— Тенденция наметилась в 2024 году благодаря указу президента о развитии сферы кино. Он серьезно повлиял на всю сферу. Мы, конечно, очень рады, что это произошло. Впервые за 30 лет независимости. Во многом этому поспособствовал успех коммерческих картин, потому что фестивального успеха или большого прорыва в кыргызском кино еще не случилось.

— Что значит большой прорыв?

— Это попадание на самые престижные мировые фестивали — в Канны, Берлин, Венецию, Сандэнс, Торонто. К сожалению, у нас пока этого нет. У казахов прорыв случился еще в 2014 году, когда картина Эмира Байгазина «Уроки гармонии» взяла «Серебряного медведя» за операторскую работу в Берлине.

Как региональный эксперт, я делала отчет по состоянию киноиндустрии с 2015 по 2020 год для ЮНЕСКО. Есть статистика, сколько денег должны выделять по закону на сферу кинематографии. Мы должны получать 0,1 процента от республиканского бюджета, но получали ежегодно только 0,03-0,04 процента. Эта ситуация сохранялась до последнего года.

Фото Эрке Джумакматовой. Члены жюри кинофестиваля «Бастау» в Алматы

— Прежде всего, проблема в том, что студии, которые предоставляют фильмы для проката, должны разрешить перевод на кыргызский язык, и дубляж должен быть профессиональным: голоса, переводы песен и так далее — это сложная и дорогая работа. Требуется значительные финансовые вложения. Такой дубляж может не окупиться в местном прокате, из-за этого студии не видят смысла в нем. Кроме того, рынок в Кыргызстане достаточно маленький, около 100 кинозалов, а Казахстане их 450.

Сейчас обсуждается использование субтитров, поскольку это гораздо дешевле и вполне осуществимо. Для развития этой сферы государство должно взять на себя инициативу, поскольку это часть государственной политики в области кино. Однако на данный момент она еще не до конца сформирована и нет четкой стратегии, которая бы объясняла, как кино должно развиваться в Кыргызстане.

— Что нужно сделать, чтобы отправить фильм на Netflix?

— Этот вопрос задают себе все наши продюсеры. Нужно понимать, что такое Netflix. Это чистой воды бизнес. Дело даже не в качестве наших фильмов или идеях, а в том, что мы, как территория, им не интересны. Потому что у нас очень маленькое число официальных пользователей платформы.

Фото Эрке Джумакматовой. На съемках фильма «Курак» режиссеров Эрке Джумакматовой и Эмиля Атагельдиева в Бишкеке

— Для этого у нас должны быть индустриальные признаки. В первую очередь это количество залов, большая аудитория, прозрачная и открытая система мониторинга данных. У нас хотя бы должен быть механизм поощрения иностранных продюсеров — это Cash Rebate, как в Турции, Корее, и Америке.

Cash Rebate в кино — возврат части потраченных средств на кинопроизводство от страны, где проходили съемки, иностранному инвестору/продюсеру.

Мы не знаем, сколько зарабатывают кыргызские фильмы. У нас есть косвенные данные, но мы их даже не упоминаем в официальных отчетах. Данные, которые нужны для привлечения инвесторов, — это еще одна большая работа, которую должен выполнять департамент кинематографии. Нам обещают создать такую систему уже третий год. Кинотеатры должны быть подключены к ней, чтобы все могли видеть движение денег.

— Как регулируются съемки фильмов зарубежных режиссеров в Кыргызстане?

— Во всем мире есть кинокомиссии — это давно устоявшийся инструмент, но у нас ее никак не могут утвердить. Она должна заниматься учетом данных. В первую очередь организацией поддержки на территории КР иностранных киноорганизаций. У нас нет такой системы. Иностранные киноорганизации не обязаны регистрировать свои заявки, если хотят снимать в Кыргызстане.

У нас часто приезжают иностранные кинокомпании и снимают совместно с нашими ребятами, которые выступают больше как обслуживающие организации. Люди снимают и уезжают, а статистики нет. Говорят, что приезжало 10 съемочных групп в 2024 году, 5 индийских, но где информация, где эти продюсеры и названия фильмов? А это ведь могло бы стать рекламой для страны. Вот почему кинокомиссия и кэш рибэйт так необходимы.

Фото Эрке Джумакматовой. Съемки фильма «Кел» режиссера Эмиля Атагельдиева на Иссык-Куле в 2019 году

— Какие планы на ближайшие 10 лет?

— Пока продюсеров волнуют насущные вопросы: пиратство, авторские права, порядок выхода национальных фильмов, мониторинг данных, налоги. Очень много работы, поскольку киноиндустрия у нас на начальной стадии развития. На собраниях мы не заставляем делать упор на тот или иной жанр, и сами продюсеры не хотят, это лишает их свободы выбора. Сегодня они хотят снимать комедию, завтра триллер. Конечно, произошла диверсификация жанров, и это классно. Еще 10 лет назад смотрели только комедии, сейчас появились ужасы, боевики и триллеры. Это показывает рост индустрии. Ассоциация пока в самом начале пути. Со стороны кажется, что уже 2,5 года прошло, но на самом деле для такой большой организации это ни о чем.

— Как молодым режиссерам войти в индустрию? Как начать?

— Путь для режиссера начинается со съемок короткого метра. Ко мне обращаются ребята, и как продюсер отвечаю: «Пришлите мне ваш короткий метр, клип, не важно». Необязательно присылать полный метр, какой-то масштабный проект. Мне нужно посмотреть на работу, только тогда я начинаю разговаривать с человеком. Если я не вижу там ничего, то снимайте дальше, потом посмотрим. Докажи, что ты можешь.

У сценариста нет рисков. Он может начать писать сценарий и продавать, ничем не рискует, только собственным временем. Если он продал сценарий и фильм не получился, он всегда может сказать, что «режиссер и продюсер все испортили», и писать дальше.

Продюсер может сегодня работать с одним режиссером, завтра с другим. У него самые высокие финансовые риски, но зато очень много попыток. Один проект может быть провальным, другой — тоже, а на третьем все случится. Хотя были продюсеры, которые пришли, раз сняли и не получилось, и ушли из кино.

У режиссера не так много материальных рисков. Он не берет на себя обязательства по финансам, но у него высокие репутационные риски. Если он снял один-два провальных проекта, больше с ним никто работать не будет. У режиссеров очень мало попыток. Я всегда советую молодым ребятам хорошо подумать, прежде чем что-то снимать. От этого зависит вся карьера, но, к сожалению, мало кто из молодежи прислушивается.