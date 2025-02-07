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Общество

Более 500 лицензий в сфере предоставления услуг связи выдано в Кыргызстане

По состоянию на 31 декабря 2024 года в Кыргызстане зарегистрирован 341 оператор связи, получивший 532 лицензии на различные виды деятельности. Такие данные содержатся в материалах Службы по регулированию и надзору в отрасли связи.

Больше всего лицензий получили компании, оказывающие услуги электрической связи, — 157, включая местную, международную и междугороднюю телефонную связь (по 15 лицензий каждая), а также:

  • услуги телематических служб (80);
  • услуги по распространению телерадиопрограмм (74);
  • услуги подвижной радиотелефонной связи (7).

На использование радиочастотного спектра выдано 152 лицензии, на передачу данных — 96, на электронное (виртуальное) казино — 8. Кроме того, в стране выданы две лицензии на идентификацию международных кодов мобильных устройств, необходимых для контроля ввоза и эксплуатации техники.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319181/
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