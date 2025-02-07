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Общество

В трех жилмассивах Бишкека планируют построить детские сады в рамках ГЧП

В трех жилмассивах Бишкека планируют построить детские сады в рамках государственно-частного партнерства. Об этом сообщили в мэрии города.

По ее данным, проект ГЧП «Строительство дошкольных образовательных учреждений в городе Бишкеке» реализуется в целях увеличения доступности дошкольного образования.

Муниципалитет на эти нужды выделяет земельные участки в:

  • «Арча-Бешике», пересечение улиц Садыбакасова и Кызыл-Адыр, площадь земельного участка 0,28 гектара;
  • «Кара-Жыгаче», пересечение улиц Кара-Жыгач и Исакеева, площадь земельного участка 0,34 гектара;
  • «Ак-Орго», улица Ашар, площадь земельного участка 1,71 гектара.

В мэрии отмечают, что у частного партнера должна быть социальная ответственность — предоставление льготных мест для детей, где 30 процентов от общего количества посещающих детский сад будет обучаться с оплатой равной той, что установлена в государственных дошкольных учреждениях, еще 30 процентов — на льготной основе, с 50-процентной скидкой стоимости обучения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319178/
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