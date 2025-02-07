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Общество

Дублировать фильмы на языки своих стран планируют Кыргызстан и Пакистан

Дублировать фильмы на языки своих стран планируют Кыргызстан и Пакистан. Тему обсудили директор департамента кинематографии при Министерстве культуры Улан Адамалиев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в КР Хасан Али Зайгам.

Стороны обменялись мнениями о развитии сотрудничества между киноиндустриями двух стран.

Улан Адамалиев и Хасан Али Зайгам также обсудили вопросы совместного кинопроизводства и дубляж кыргызстанских и пакистанских фильмов и их выпуска.

Планируется провести Дни кино Кыргызстана в Пакистане и Дни кино Пакистана в КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319177/
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