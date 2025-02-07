Дублировать фильмы на языки своих стран планируют Кыргызстан и Пакистан. Тему обсудили директор департамента кинематографии при Министерстве культуры Улан Адамалиев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в КР Хасан Али Зайгам.

Стороны обменялись мнениями о развитии сотрудничества между киноиндустриями двух стран.

Улан Адамалиев и Хасан Али Зайгам также обсудили вопросы совместного кинопроизводства и дубляж кыргызстанских и пакистанских фильмов и их выпуска.

Планируется провести Дни кино Кыргызстана в Пакистане и Дни кино Пакистана в КР.