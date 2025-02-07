Зарплата от 1,2 тысячи евро. Кыргызстанцев приглашают на работу в Словакию

В Словакии не хватает водителей автобусов. Центр трудоустройства граждан за рубежом объявил о начале регистрации претендентов на вакансии. В рамках текущего набора приглашаются 50 водителей, из которых 15 будут трудоустроены.
В центре озвучили требования к кандидатам:
- возраст 22-50 лет;
- не имеющие судимость;
- не имеющие хронических заболеваний;
- наличие общегражданского (заграничного) паспорта с действующим сроком до 2027 года;
- опыт работы в пассажирском транспорте приветствуются.
Условия работы и зарплата:
- оплата труда: от 7,40 евро в час;
- среднемесячный доход от 1 тысячи 200 евро (после вычета налогов);
- работа в стабильной европейской транспортной компании;
- социальные гарантии и официальное оформление документов.
При наборе подходящих кандидатов онлайн-регистрация автоматически закроется.
Ссылка на регистрацию на официальном сайте www.migrant.kg.