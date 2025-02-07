Выросшие в пять раз тарифы на отопление. Жители Беловодского требуют их изменить

В редакцию 24.kg поступило коллективное обращение жителей села Беловодское, в котором они выражают недоумение и возмущение действиями департамента по топливно-энергетическому комплексу, установившего, по их мнению, необоснованно высокие тарифы на отопление частных домов.

Главная претензия жителей Беловодского — колоссальная разница в тарифах на отопление между сельской местностью и столицей, а также взрывной рост цен по сравнению с прошлым отопительным сезоном.

Согласно обращению, департамент ТЭК установил тариф для частных домов площадью свыше 80 квадратных метров в сельской местности на уровне 10 тысяч 894,29 сома за гигакалорию, а в Бишкеке для аналогичных домов тариф составляет 5 тысяч 998,17 сома за гигакалорию.

«Почему такая разница? Что, мазут для Московского района покупают в другом месте?» — задаются вопросом жители Беловодского.

По их заверению, более шокирующим стал рост цен по сравнению с 2023 годом. Если в самый холодный месяц прошлого отопительного сезона счета за отопление составляли около 8 тысяч сомов, то в декабре 2024-го жители получили квитанции на 21 тысячу, 40 тысяч и даже 50 тысяч сомов, в зависимости от площади дома.

Жители Беловодского ссылаются на постановление кабмина от 30 сентября 2021-го «О среднесрочной тарифной политике КР на тепловую энергию и горячее водоснабжение на 2021-2025 годы», где в главе 2 четко прописано: «Темпы роста тарифов должны быть постепенными и не вызывать у потребителей внезапных экономических трудностей».

Они считают, что установленный департаментом ТЭК тариф в 10 тысяч 894,29 сома для Московского района прямо противоречит постановлению, поскольку повышение на 500 процентов нельзя назвать «постепенным».

Сельчане упоминают и выступление депутата Бакытбека Марипова по вопросу о повышении тарифов на тепловую энергию, выражая надежду на положительное решение проблемы.

Позиция департамента ТЭК: субсидии и самоокупаемость

В ответе 24.kg департамент ТЭК ссылается на статью 21 Закона «Об электроэнергетике», по которой цены должны отражать полную стоимость производства, передачи и распределения тепловой энергии.

Ведомство указывает на постановление кабмина, которым с 1 июня прошлого года изменены тарифы на тепловую энергию с целью «сохранения надежности теплоснабжения» и «уменьшения размера субсидирования из государственного бюджета».

Департамент приводит цифры ожидаемого дефицита (субсидий) на покрытие затрат по реализации тепловой энергии населению в 2025-м — 7,8 миллиарда сомов. В целях снижения субсидирования и «поэтапного достижения самоокупаемости энергетического сектора» введена социальная норма ежемесячного потребления для жилых помещений с общей площадью до 80 квадратных метров (1 тысяча 560 сомов/Гкал).

Для превышающих эту норму тарифы применяют «на уровне стоимости тепловой энергии на каждый квадратный метр превышения».

Для муниципального предприятия «Нарзан тепло» (бывшее Беловодское теплоснабжающее предприятие), обслуживающего село, установили следующие тарифы для отопления свыше 80 квадратов:

10 тысяч 894,29 сома/Гкал — для котельных, работающих на мазуте;

8 тысяч 463,78 сома/Гкал — для котельных, работающих на угле.

Департамент ТЭК подчеркнул: социально ориентированные тарифы для населения сохранены (для жилья до 80 квадратных метров), а рассмотрение вопроса о снижении тарифа для жилья большей площадью «в настоящее время не представляется возможным».