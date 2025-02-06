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Общество

Депутаты требуют поднять уровень образования в кыргызскоязычных школах

На заседании Жогорку Кенеша депутаты потребовали у главы Минобразования Догдуркуль Кендирбаевой поднять уровень образования в школах с кыргызским языком обучения.

Нардеп Эльдар Абакиров отметил, что в регионах средний показатель ОРТ у выпускников общеобразовательных учреждений составляет 110-120 баллов.

«Например, в прошлый раз в парламенте был министр. Он сильный IT-специалист, но окончил русскоязычную школу. К сожалению, в кыргызских школах почти нет обладателей золотого сертификата. Я вам год писал письма по этому вопросу, но вы никак не обращаете на это внимания. Прошу для кыргызскоязычных школ выдавать отдельные золотые сертификаты. Примите программу по поднятию уровня их образования», — сказал он.

По словам депутата, после озвучивания проблемы с трибуны министерство звонит учителям и оказывает давление, требуя не рассказывать народным избранникам о низком уровне образования.

Его коллега Камила Талиева также отметила, что родители в регионах отдают детей в русские классы, несмотря на то, что такие школы находятся далеко от села.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319152/
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