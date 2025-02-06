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Общество

В Кыргызстане отделение ядерной медицины хотят преобразовать в полноценный центр

Отделение ядерной медицины Национального центра онкологии и гематологии Кыргызстана хотят преобразовать в полноценный центр. Об этом журналистам сообщил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, открытие корпорацией «Росатом» медицинского отделения в Национальном центре онкологии является важным прорывом в системе здравоохранения республики.

«Если будет принято решение превратить отделение в полноценный центр, можно будет лечить больше людей и расширится линейка радиофармпрепаратов. Хорошее это дело. Поздравляю Кыргызстан с тем, что произошел такой прорыв», — сказал Геннадий Онищенко.

Отметим, созданием отделения занималось АО «Русатом Хэлскеа» (РХК, дивизион «Росатома», аккумулирующий компетенции в области здравоохранения). Здесь установлен генератор технеция-99м ГТ-4К. Технеций-99м — наиболее востребованный изотоп в ядерной медицине, на его основе проводится более 80 процентов процедур на аппарате для однофотонной эмиссионной компьютерной томографии.

Напомним, отделение ядерной медицины Национального центра онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения (НЦОиГ) приняло первых в новейшей истории страны пациентов в июне 2024 года.

Ежегодно около 6 тысяч больных выявляются первично, 80 процентов пациентов нуждаются в радиоизотопном методе исследования.

Оборудование в отделении ядерной медицины может использоваться не только для диагностики онкологических случаев, но также в программах ведения пациентов с кардиологическими, неврологическими, эндокринологическими и другими социально значимыми заболеваниями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319109/
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