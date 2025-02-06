В 2025-м в Чуйской области энергетики установят 119,5 тысячи «умных» счетчиков

Чуйское предприятие электрических сетей — филиал ОАО «НЭСК» запланировало в 2025 году установить 119 тысяч 500 счетчиков АИСКУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система контроля учета электроэнергии) или так называемых «умных» счетчиков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики КР.

По ее данным, на сегодня в Чуйском, Иссык-Атинском, Аламединском, Сокулукском и Московском районах Чуйской области начали установку первых 5 тысяч 800 «умных» счетчиков.





Их установка обеспечит дистанционное снятие данных прибора учета, не беспокоя абонентов, и возможность дистанционного отключения с последующим включением потребителей.

В настоящее время по Чуйской области установлено более 88 тысяч счетчиков АИСКУЭ.