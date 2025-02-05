Как повысят зарплату научным сотрудникам, рассказали в Минобразования

В Кыргызстане повысят зарплату научных сотрудников. Подготовлен проект постановления кабмина «О порядке оплаты труда работников научных и научно-технических организаций и их штатной численности».

По данным Минобразования, зарплату научных сотрудников планируется повысить на 100 процентов, в том числе путем увеличения коэффициента должностного оклада на 50 процентов и на столько же дополнительных выплат к должностному окладу. Также предусмотрено повышение заработной платы вспомогательного обслуживающего персонала, работающего в научных институтах, на 80 процентов.

«Проект постановления согласован с соответствующими государственными органами и принят в качестве коллективного решения. Указом президента поставлена задача повышения зарплаты работников научных организаций от 70 до 100 процентов», — отметили в Минобразования.

В 2023 году сообщалось, что самая низкая зарплата сотрудников Национальной академии наук составляет 7 тысяч сомов, средняя — 12 тысяч.