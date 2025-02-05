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Общество

МЧС намерено усилить меры пожарной безопасности в многоэтажках

Служба пожарного надзора МЧС провела встречу с представителями ряда строительных компаний и обсудила вопрос соблюдения норм пожарной безопасности.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в последнее время актуальной проблемой стало несоблюдение норм пожарной безопасности при планировании и проектировании многоэтажных жилых зданий.

В ходе встречи специалисты МЧС разъяснили необходимость соблюдения правил пожарной безопасности при проведении строительных работ, определения порядка и процедуры ввода в эксплуатацию новых зданий, выдачи лицензий на осуществление деятельности по установке (монтажу) электроосвещения в зданиях, получения заключений лабораторных исследований на огнестойкость строительных материалов.

По данным ведомства, было предложено ввести лицензирование компаний, устанавливающих сигнализацию и электроосвещение в высотных зданиях, что поможет предотвратить несчастные случаи и повысить ответственность компаний.

Наряду с разъяснением новых правил, усиливающих контроль, на встрече была обсуждена и обеспокоенность строительных компаний относительно увеличения числа дублирующих органов. Стройфирмы предложили создать «единое окно» для получения разрешений от Госстроя и МЧС. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319055/
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