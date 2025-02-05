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Общество

Символ Олимпиады будет возвращаться в Париж до Игр в Лос-Анджелесе в 2028 году

Олимпийский огонь будет возвращаться в небо Парижа каждое лето вплоть до Игр в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом в своем аккаунте в соцсети Х написал президент Франции Эммануэль Макрон.

AP
Фото AP. Олимпийский огонь, зажженный в Париже летом 2024 года

Он объявил, что олимпийский шар и чаша, ставшие символом Парижских игр, будут возвращаться в столицу каждое лето вплоть до Игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Воздушный шар вернется в тот же сад Тюильри, откуда он был запущен во время Игр, недалеко от Лувра.

Отметим, воздушный шар, поднимающийся в ночное небо Парижа прошлым летом на открытии Олимпиады, стал одним из главных символов и незабываемым зрелищем. Каждый вечер во время Игр, если позволяла погода, воздушный шар поднимался в воздух, создавая новый символ Парижа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319046/
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