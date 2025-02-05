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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Смог в Бишкеке. Мэрия оштрафовала бани и сауны на 228 тысяч сомов

Муниципальная инспекция мэрии Бишкека проводит ежедневные рейды по защите атмосферного воздуха. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверок проинспектировано 117 хозяйствующих субъектов, бань, саун, в том числе станции технического обслуживания. Зафиксированы факты сжигания отработанного машинного масла, производственных, швейных и бытовых отходов. Составлено 18 протоколов на сумму 228 тысяч сомов.

Отмечается, что по правилам благоустройства Бишкека запрещено сжигать изделия швейного производства, автомобильных масел, лакокрасочных материалов, изделий из пластмассы, каучука, оргстекла (бутылки, банки и другое), резины (автомобильные покрышки, камеры и так далее).

Представители ведомства проводят разъяснительные беседы об использовании угля и дров в качестве топлива.

Если вы стали свидетелем подобного рода нарушений, просьба отправлять фото и видеоматериалы на номер муниципальной инспекции: 0990757371 (WhatsApp).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319045/
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