В селе Гульча Алайского района состоялась церемония открытия памятника погибшему при исполнении воинского долга лейтенанту Мухтарбеку Сулайманову. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Фото пресс-службы Минобороны. Мухтарбеку Сулайманову, погибшему в приграничном конфликте, открыли памятник в Гульче

В мероприятии приняли участие представители командующего состава, военнослужащие, родственники Мухтарбека Сулайманова, жители районного центра.

Напомним, утром 16 сентября 2022 года сразу на нескольких участках кыргызско-таджикской границы началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. Минздрав сообщил о 183 пострадавших, погибли 59 человек. Среди них было много военнослужащих.

Лейтенант Мухтарбек Сулайманов получил ранения при выполнении боевой задачи в селе Самаркандек, после чего был доставлен в больницу города Раззакова, где, не приходя в сознание, скончался. Ему было 25 лет, в июне 2022-го он женился.