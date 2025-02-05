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Общество

Мухтарбеку Сулайманову, погибшему в приграничном конфликте, открыли памятник

В селе Гульча Алайского района состоялась церемония открытия памятника погибшему при исполнении воинского долга лейтенанту Мухтарбеку Сулайманову. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

пресс-службы Минобороны
Фото пресс-службы Минобороны. Мухтарбеку Сулайманову, погибшему в приграничном конфликте, открыли памятник в Гульче

В мероприятии приняли участие представители командующего состава, военнослужащие, родственники Мухтарбека Сулайманова, жители районного центра.

Напомним, утром 16 сентября 2022 года сразу на нескольких участках кыргызско-таджикской границы началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. Минздрав сообщил о 183 пострадавших, погибли 59 человек. Среди них было много военнослужащих.

Лейтенант Мухтарбек Сулайманов получил ранения при выполнении боевой задачи в селе Самаркандек, после чего был доставлен в больницу города Раззакова, где, не приходя в сознание, скончался. Ему было 25 лет, в июне 2022-го он женился.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319039/
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