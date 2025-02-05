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Общество

В Афганистане закрыли единственную в стране женскую радиостанцию

В Афганистане закрыли единственную в стране женскую радиостанцию, а некоторых сотрудников задержали. Об этом сообщает CNN.

CNN
Фото CNN. В Афганистане закрыли единственную в стране женскую радиостанцию

Уточняется, что радио Begum в Кабуле прекратило вещание 4 февраля после того, как в офис с обысками пришли сотрудники Министерства информации и культуры.

Изъяты компьютеры, жесткие диски, файлы и телефоны у сотрудников Begum, в том числе у журналисток, и взяты под стражу два сотрудника организации мужского пола, которые не занимают руководящие должности, — говорится в заявлении журналистского коллектива.

Позднее власти подтвердили закрытие станции, сославшись на нарушение политики вещания, а также несанкционированную передачу контента зарубежному телеканалу.

Радио Begum — проект, созданный женщинами для женщин, — был запущен в 2021 году. Станция транслировала программы о здоровье, психологии, духовности и, что самое важное, ежедневные шестичасовые уроки для девочек Афганистана, лишенных права на образование.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319032/
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