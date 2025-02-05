Какие новые факты о кыргызах ученый из КР нашел в исторических архивах Китая?

Какую роль играл род Адыгине в Центральной Азии в XVIII-XIX веках, как складывались отношения китайского Синьцзяна с народами нашего региона, о чем писали летописцы Цинской империи про кыргызов и в целом как старания главы фонда «Мурас» Кыяса Молдокасымова в получении доступа к китайским источникам стали давать первые плоды, мы узнали из уст молодого ученого-историка, учителя китайского языка Канатбека Абдужапар уулу.

— Первым делом, Канатбек, давайте познакомим вас с читателями.

— Признаться, у меня не было какой-то детской мечты стать историком или учителем китайского. Так получилось, что после школы, в 2008-м, я поступил в Кыргызско-Турецкий университет «Манас» на факультет китайского языка. Тогда китайский не был популярен, как сейчас. После года обучения предоставилась возможность перевестись в Синьцзянский педагогический университет КНР.

Отучившись четыре года, в 2013-м поступил на магистратуру в Пекинском университете языка и культуры. Окончив магистратуру, вернулся на родину и в 2016 году устроился работать преподавателем китайского языка в «Манасе». Это длилось шесть с половиной лет. Будучи педагогом, параллельно, в 2018-м, увлекся историей. Узнав об этом, преподаватели рассказали мне, что в китайских источниках много информации об истории кыргызов. Но нет специалистов, владеющих китайским. Из-за чего такой ценный источник остается недосягаемым. Меня это сильно заинтересовало.

— И решили серьезно заняться этим вопросом?

— Да. Можно сказать, что помог и подтолкнул случай. В 2019 году меня пригласили на одну научную конференцию в качестве переводчика с китайского на кыргызский язык. Оказывается, приехали ученые-историки из Китая. Среди них были те, кто изучал историю кыргызов. Пользуясь случаем, я им рассказал о своем намерении получить знания в КНР, поступить на магистратуру. Они оказались хорошими друзьями нашего ученого Кыяса Молдокасымова. И благодаря его поддержке его китайские коллеги договорились с вузом о моем бесплатном обучении в Поднебесной. Но из-за карантина два года пришлось учиться онлайн. И только в 2023-м предоставилась возможность поехать в Китай. А мои расходы взял на себя фонд «Мурас», представители которого и попросили меня изучить китайские архивы и найти информацию про кыргызов.

— Тогда давайте уже приступим непосредственно к вашим научным исследованиям. Наверняка вы изучали только определенный период?

— Да, я взялся за изучение записей периода Цинской империи Китая. Это с 1616 по 1911 год. И во главе Цинской династии стояли маньчжуры. А по своему происхождению маньчжурский язык входит в Алтайскую семью языков. И на протяжении около полутора веков в делопроизводстве они в основном использовали маньчжурский язык. И, соответственно, исторические сведения были сохранены и на этом языке.

— А где хранятся исторические сведения? В определенных архивах, библиотеках университетов...

— Как вы сами сказали, они расположились в разных местах. В архивах, университетах. Но больше всего сведений хранится в Первом архиве Китая в Пекине. Там хранятся архивные документы, относящиеся к периоду Цинской эпохи на маньчжурском и китайском языках. Говорят, что много документов в свое время увезено на Тайвань. Еще немало материалов в университетах, библиотеках, архивах северо-восточных провинций КНР. Сведения же, где есть много упоминаний о кыргызах, хранятся в Первом архиве.

Фото из архива собеседника

— Первые сведения о кыргызах, которые вы нашли, изучая документы, к какому веку относились?

— Как я отметил выше, я взял период Цинской эпохи. И первые упоминания о взаимоотношениях с тянь-шаньскими кыргызами в эту эпоху датируются 1750 годом. Именно в конце 1750-го Цинская империя присоединила себе Джунгарию, восточный Туркестан. И после создания провинции Синьцзян начались отношения с народами к западу от Синьцзяна. И, соответственно, начала налаживаться связь с кыргызами — посредством визитов послов, торговцев.

Например, наместники в Кашгаре писали в столицу подробные отчеты о взаимоотношениях с тянь-шаньскими кыргызами.

Я только приступил к изучению архивов, но за этот малый промежуток времени узнал сведения, о которых доселе не было известно.

— Во время изучения не встречались ли сведения об эпосе «Манас»?

— В маньчжурских источниках сведений непосредственно об эпосе еще не встречал, но нашел данные об упоминаемых в эпосе племенах (родах), традициях.

Фото из архива собеседника. Канатбека Абдужапар уулу

— Изучая архивы, не наткнулись ли вы на такие сведения о кыргызах, которые показались вам очень интересными, или удивили вас?

— Мой первый научный руководитель, научный сотрудник Китайской академии социальных наук Жаркын Турсун кызы, которая специализируется на изучении истории КНР эпохи Тан, привлекла своего коллегу Чжэна Чжу (специалист по истории кыргызов в период эпохи Цин), чтобы он помог мне с изучением истории кыргызов, сведения о которых были оставлены в период Цинской империи.

И она рекомендовала мне начать научную работу с изучения истории рода Адыгине.

Например, у нас есть сведения про этот род, но поверхностно. В маньчжурских же источниках есть более детальные сведения о них. Например, в 1758-1759 годах, когда только была создана провинция Синьцзян, император советовался насчет налаживания отношений с народами по ту сторону границы. И в одном документе пишется: «К западу от Кашгара есть две сильные политические фигуры: кокандский бий Ирдана и его оппонент, предводитель рода Адыгине Ажы-бий. Они оба имеют сильное влияние. И если нам удастся выстроить с ними хорошие отношения, то в занятых территориях будет мир». То есть они, скорее всего, имели влияние и на занятых территориях (империи Цин).

Мы знали, что в период Кокандского ханства кыргызы в основном жили в горных и предгорных районах. А из источников удалось узнать, что в начале появления Кокандского ханства многие кыргызские роды жили в долинах, вокруг Андижана. Есть документы, где пишется, что «из кыргызских родов, проживающих в Андижане, прибыли такие-то послы...». Далее кокандский правитель Ирдана-бий обращается к Цинской империи за помощью. А точнее, в тайне от Ажы-бия заключает договор с цинским правителем. И, как показывают источники, император Цинской империи согласился помочь Ирдане-бию. На основании этих данных можно предположить, что влияние кыргызских родов ослабло и они переселились в предгорья Ферганской долины. Это, видимо, отвечало интересам Коканда и империи Цин.

В источниках пишется, что и Ажы-бий имел большой вес в регионе, потому как, когда к нему прибыл первый посол из провинции Синьцзян, он сказал послу, что кыргызские роды живут от Бухары до Кашгара и их численность составляет 200 тысяч человек.

Такие сведения были и ранее, но многие ученые-историки за неимением достоверных источников не верили, что численность кыргызов в этом регионе могла достигать таких цифр, полагая, что они были малочисленны. Но маньчжурские источники показывают, что кыргызские роды жили не только в предгорьях северной и восточной частей Ферганской долины, а также в Алае, но и в самой равнинной части долины их было довольно много.

— Спасибо за столь подробный рассказ. Познавательно. По итогам вашей научной работы не планируете ли вы написать книгу?

— Да, конечно. Ведь моя главная цель — изучение истории кыргызов из маньчжурских источников Цинской эпохи, охватывающей 300-летний период. Это потребует очень много времени. Маньчжурский язык — ведь исчезнувший язык, и его изучение довольно сложно, необходимо сделать потом исторический анализ, сравнить с другими источниками — это все время. Но мне тема очень интересна. За год я успел изучить около 40 документов. Но говорят, что документов Цинской эпохи, где есть упоминания о кыргызах, — около 3 тысяч. И я пока искал только сведения об одном роде.