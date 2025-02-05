Палата паллиативной помощи для детей появилась в НЦОМиД Бишкека

При детском отделении онкологии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) открыли операционный зал, палаты для интенсивной терапии и паллиативной помощи детям с онкопатологией. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, такие меры значительно улучшат качество оказания специализированной медицинской помощи детям с онкозаболеваниями.

Нередко дети, проходящие химио- или лучевую терапию, сталкиваются с угрожающими жизни осложнениями. Их иммунная система подавлена таким лечением, что делает их уязвимыми перед инфекциями. Поэтому открытие новых специализированных структур на базе НЦОМиД позволит круглосуточно вести наблюдение за пациентами в изоляции, вести профилактику инфекционных осложнений и оперативно реагировать на ранние симптомы ухудшения. Более того, дети чаще, чем взрослые, нуждаются в респираторной поддержке.

По словам специалистов, паллиативная помощь должна начинаться с момента установления диагноза, дополняя основное лечение.

Ее ошибочно ассоциируют лишь с терминальной стадией онкопатологии.

«Основная цель такой помощи направлена на создание комфортных условий, улучшение качества жизни ребенка и семьи, поддержку в преодолении физических, эмоциональных и социальных трудностей. Исследования подтверждают, что раннее подключение паллиативных служб снижает уровень тревоги и депрессии у родителей, а также уменьшает количество госпитализаций в экстренном порядке», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что организация таких структур требует мультидисциплинарной команды (онколог, реаниматолог, психолог, физиотерапевт и социальный работник) и дополнительных финансовых расходов.

«Инвестиции в эти направления — это не только медицинская необходимость, но и моральный долг общества перед самыми уязвимыми пациентами», — подчеркнули в МЗ КР.