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Общество

День Победы: молодых кыргызстанцев приглашают принять участие в конкурсе эссе

Открыт прием заявок на II международный конкурс исследовательских эссе «Моя семья в истории», который посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит с 28 января по 30 мая 2025 года.

Как сообщили в Русском доме в Бишкеке, по итогам конкурса летом 15 победителей из разных стран отправятся в Москву для участия в школе историков-архивистов в рамках программы «Здравствуй, Россия!»

В конкурсе могут принять участие:

  • кыргызстанцы от 16 до 19 лет;
  • учащиеся школ, увлекающиеся историей и планирующие связать профессию с историческими или архивными исследованиями;
  • студенты вузов, обучающиеся по специальности «Исторические науки» и другим гуманитарным направлениям.

Нужно написать эссе на русском языке на одну из предложенных тем и прислать его на электронную почту: kirgizia_bishkek@rs.gov.ru до 9 апреля (включительно).

После завершения приема заявок жюри проведет оценку работ конкурсантов и определит участников, набравших наибольшие баллы, для участия во втором этапе конкурса 16 мая — 4 июня этого года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318960/
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