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Общество

Коллекционные монеты кыргызской национальной валюты представили в Берлине

Коллекционные монеты кыргызской национальной валюты представили в Берлине. По данным Национального банка, на ежегодной всемирной выставке денег World Money Fair показали кыргызский сом.

Экспозиция Нацбанка была представлена банкнотами и коллекционными монетами национальной валюты, отражающими историко-культурное наследие КР, выпущенными в сериях «Исторические события», «Эпоха Кыргызского каганата», «Памятники истории и архитектуры Кыргызстана», «Кыргызские обычаи и обряды», «Национальные музыкальные инструменты», «Национальные виды спорта и народные игры», «Всемирные игры кочевников», «Красная книга Кыргызстана».

Всего на выставке разместили более 30 различных экспонатов банкнот и монет национальной валюты. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318942/
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