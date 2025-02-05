Коллекционные монеты кыргызской национальной валюты представили в Берлине. По данным Национального банка, на ежегодной всемирной выставке денег World Money Fair показали кыргызский сом.

Экспозиция Нацбанка была представлена банкнотами и коллекционными монетами национальной валюты, отражающими историко-культурное наследие КР, выпущенными в сериях «Исторические события», «Эпоха Кыргызского каганата», «Памятники истории и архитектуры Кыргызстана», «Кыргызские обычаи и обряды», «Национальные музыкальные инструменты», «Национальные виды спорта и народные игры», «Всемирные игры кочевников», «Красная книга Кыргызстана».

Всего на выставке разместили более 30 различных экспонатов банкнот и монет национальной валюты.