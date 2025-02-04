Мэрия Бишкека хочет ввести штраф до 1 тысячи сомов за неоплаченную парковку. Соответствующий законопроект на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции представил вице-мэр Жамалбек Ырсалиев.

Штраф за неоплаченную парковку в зоне платной стоянки для юридических лиц составит 5 тысяч сомов.

По словам Жамалбека Ырсалиева, муниципалитет с помощью инвесторов и государственно-частного партнерства пытается внедрить автоматизированную систему оплаты парковок.

«Но потенциальные инвесторы говорят, что отсутствие механизмов привлечения к ответственности водителей, которые не платят за размещения транспорта на парковке, не даст успешно реализовать проект» — сказал в своем докладе чиновник.

По данным Жамалбека Ырсалиева, на балансе мэрии столицы на сегодня имеется 47 автостоянок на 2 тысячи 592 места.

Рассмотрев законопроект, депутаты одобрили его в первом чтении.