Национальная экспозиция Кыргызстана открылась на международной выставке в Москве

Национальная экспозиция Кыргызстана открылась на международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2025» в Москве. Об этом сообщили в МИД КР.

Отмечается, что выставка организована при содействии посольства страны в России и поддержке Государственного центра по развитию и продвижению экспорта «Кыргыз экспорт».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубанычбек Боконтаев встретился с представителями 26 экспорто ориентированных компаний республики, участвующих в качестве экспонентов «Продэкспо-2025», отметил их высокий потенциал и подчеркнул важность участия экспорто ориентированных компаний КР в целях продвижения отечественного экспорта на рынки зарубежных стран.

«Продэкспо» — крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе, входящая в топ-10 наиболее востребованных выставок мирового масштаба. В этом году в ней принимают участие 1 тысяча 835 компаний: 1 тысяча 383 российских и 453 иностранных.