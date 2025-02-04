Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительских удостоверений объявило о запуске новой услуги — выездной регистрации и перерегистрации автомобилей.

Пилотный проект запущен в Бишкеке. Теперь юридические и физические лица могут оформить регистрацию транспортного средства в удобном месте. Мобильная группа прибудет на указанную локацию, проведет процедуру и выдаст правоустанавливающие документы и госномер.

Отмечается, что новая услуга значительно упростит и ускорит процесс получения регистрационных документов.

Стоимость одного регистрационного действия составляет 3 тысячи 479 сомов (без учета банковских услуг).

Для подачи заявки необходимо обратиться по номеру +996999631727 (доступен через WhatsApp).