НЭСК отремонтирует 23 подстанции в Чуйской области. Возможно отключение света

К осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов служба подстанций Чуйского предприятия электрических сетей филиала ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» планирует провести капитальный ремонт на 23 подстанциях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ежегодно ОАО «НЭСК» в целях бесперебойного обеспечения электроснабжением потребителей и качественного обслуживания с 1 марта по 1 ноября проводит ремонт электрооборудования.

В этом году отремонтируют 711 единиц оборудования на 23 подстанциях области и техническое обслуживание 4 тысяч 977 единиц оборудования на 100 подстанциях Чуйского предприятия электрических сетей.

Отмечается, что с 9.00 до 17.00 будут перерывы в электроснабжении.

Информацию о местах и времени ремонтных работ разместят на сайте https://chupes.nesk.kg/ru/ и на страницах в соцсетях. Также уведомления будут отправляться через приложение «Мой свет».

В 2024-м электрики отремонтировали 724 единицы оборудования на 29 подстанциях, на остальных 94 подстанциях проведено техническое обслуживание 4 тысяч 327 единиц оборудования. Уточняется, что на балансе Чуйского предприятия электрических сетей имеется 123 подстанции.

По всем вопросам электроснабжения обращаться в круглосуточный кол-центр: 105, 1209, 0772001209, 0702001209, 0556001209 (WhatsApp).